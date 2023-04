Addio all’imprenditore Azzolini Fu tra i fondatori della Cri di Canossa

Addio all’imprenditore Athos Azzolini. Il decesso è avvenuto, all’età di 68 anni, all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio a causa di una malattia.

Azzolini era titolare dell’azienda Italpack a Tortiano di Montechiarugolo in provincia di Parma. Italpack, la cui sede precedentemente era situata a Montecchio, si occupa principalmente della lavorazione di materiale metallico per imballaggi. Athos Azzolini era un imprenditore molto conosciuto e stimato. Originario di Trinità, viveva a San Polo.

"Papà ha lavorato fino all’ultimo – dicono i figli del 68enne –. Ha dedicato la vita alla sua azienda, alla famiglia e alla grande passione della moto. Era infatti un motociclista e con la sua moto percorreva le strade dei paesi della nostra collina e montagna". Italpack è nata dall’esperienza del suo fondatore Athos Azzolini nel settore del metal packaging. E’ stato Azzolini, assieme ai suoi collaboratori, a progettare e realizzare Galileo e Leonardo: le due linee di taglio, inserite in una struttura completamente automatizzata, dall’ingresso dei coils fino ai pacchi di fogli tagliati, consentono di lavorare oltre 80mila tonnellate all’anno. Azzolini ha fondato l’azienda nel 1992 sulla base di una lunga esperienza nel campo nell’intermediazione e nel commercio della banda stagnata.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che sono arrivati in questi giorni alla sua famiglia. La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato profondo dolore e commozione.

Athos Azzolini, molto noto in Val d’Enza e non solo, nel passato era stato anche particolarmente attivo come volontario della Croce Rossa di Canossa. Fu pure tra i fondatori del comitato della Cri di Canossa.

Azzolini lascia nel lutto la moglie Simona Merzi, i figli Alessandro e Alice, la mamma Mirella, la cognata Monica.

I funerali del 68enne si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.15 dalla casa funeraria Reverberi in via Terenzin a Reggio, in cui è stata allestita la camera ardente per l’estremo addio, per raggiungere in seguito la chiesa di Pontenovo dove alle 15 sarà celebrata la funzione religiosa di commiato. La salma di Azzolini, al termine del rito funebre, sarà successivamente accompagnata al cimitero di San Polo. Lunedì sera, nella chiesa del castello di San Polo, è stato recitato il rosario in suffragio del defunto.

