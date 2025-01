Addio all’imprenditore Cesare Roberto

È stato vinto da breve malattia, contro cui aveva combattuto con la tenacia e il coraggio che aveva sempre dimostrato: nel mondo imprenditoriale e nello sport. Cesare Roberto aveva 56 anni. Imprenditore, titolare della ditta Sarchio con sede a Carpi, era stato impegnato nella Reggiana calcio: dal 2019 al 2022 aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente. Ma era pure lo sponsor principale del Carpi calcio, attraverso la sua azienda. Il decesso è avvenuto ieri all’ospedale di Guastalla, dove era ricoverato. Cesare Roberto abitava a Bagnolo. Lascia la compagna Elisa, altri parenti e moltissimi amici. Fortissima era stata da sempre la passione per lo sport, il calcio in particolare, come dimostra il suo impegno diretto come dirigente e sponsor. Della Reggiana era stato vicepresidente in un momento difficile a livello globale, con le attività sportive condizionate dall’emergenza Covid. La sua attività professionale, invece, era cominciata da giovanissimo come rappresentante alla Sarchio, 35 anni fa. Dell’azienda era diventato uno dei soci, per poi assumerne il controllo come amministratore unico. L’azienda carpigiana, con 150 dipendenti, è leader nella produzione di alimenti biologici e senza glutine. Appassionato di calcio, protagonista della rinascita societaria della Reggiana, dal luglio 2014 con il marchio Sarchio era diventato main sponsor dell’associazione calcio Carpi, assumendo anche il ruolo di coordinatore del settore giovanile e dell’area femminile, oltre ad affiancare la direzione tecnica della prima squadra. Le esequie sono fissate per martedì 7 gennaio, partendo alle 12 dall’ospedale di Guastalla per una breve sosta davanti alla sua azienda, a Carpi, per poi raggiungere alle 14,30 la chiesa parrocchiale di Bagnolo per una benedizione religiosa e per l’ultimo saluto di parenti, amici ed estimatori. L’Ac Reggiana ha manifestato cordoglio di fronte a questo grave lutto per la società granata: "Grande tifoso della Regia, Cesare ha contribuito con passione, impegno e determinazione alla crescita del club nei primi anni dopo la rinascita. Ci stringiamo alla compagna Elisa, alla sua famiglia, all’impresa Sarchi e all’Ac Carpi in questo triste giorno di lutto". Anche l’Ac Carpi ha espresso cordoglio e domani scenderà in campo con il lutto al braccio in occasione della gara di campionato contro Milan Futuro. "Cesare è stato un amico, un vero tifoso e un grande sostenitore della nostra squadra. La sua passione per il calcio e per il Carpi era contagiosa – le parole del presidente Claudio Lazzaretti – e l’impegno che ha messo a disposizione del club è stato prezioso".

Antonio Lecci