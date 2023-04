Addio all’imprenditore Eves Pianzi

Vasto cordoglio per la scomparsa di Eves Pianzi, 79 anni, noto imprenditore, co-fondatore della ditta Omp (nella foto), specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione con sede a San Martino in Rio. L’imprendore scomparso era presidente della società, affiancato dal figlio Mirco, amministratore delegato. La Omp è stata fondata nel 1990 come torneria, grazie all’inteprendenza di Eves Pianzi e Alberto Pirondini, gli stessi capaci di portare l’azienda a uno sviluppo notevole già negli anni successivi. Anche Unindustria Reggio, con il presidente Roberta Anceschi, il direttore generale Vanes Fontana, il consiglio direttivo e generale, ha espresso cordoglio e vicinanza alla moglie Osvalda, ai figli Mirco e Sara, ai dipendenti dell’azienda. Eves Pianzi lascia anche i nipoti Sonia, Fabio e Alberto, la nuora Jenni, il genero Mirco e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Rossi, si svolgono oggi alle 17, partendo dalla casa funeraria Rossi di via don Borghi a San Martino in Rio per raggiungere la sede dell’azienda, in via Bersella, in paese, per un ultimo saluto all’imprenditore. Eventuali offerte in memoria di Eves Pianzi possono essere destinate a opere di bene.