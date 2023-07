Addio all’imprenditore Renzo Gobbi: fondò l’azienda GS nel 1967

Si sono svolti l’altro pomeriggio i funerali di Renzo Gobbi (nella foto), 92 anni, imprenditore che abitava a Correggio. Era stato capace, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, di dar vita a una realtà produttiva che avrebbe avuto costante sviluppo. Col collega Rino Spaggiari, Gobbi aveva fondato la Gs. Era il 1967. Si inizia nel garage di casa con una pressa da stampaggio e qualche macchina utensile usata, eseguendo lavorazioni per conto terzi e stampaggio di resine termoplastiche. L’azienda si sviluppa in fretta e si trasferisce in via Enrico Fermi, negli ex capannoni della Corradini. Gli affari vanno bene, i dipendenti arrivano a una trentina e nel 1972 viene costruita la prima parte dello stabilimento di via Carpi, che ora è la sede della Snap-On. Renzo Gobbi lascia le figlie Rita e Paola, il genero Giancarlo, i nipoti Laura, Lorenzo, Francesca e altri parenti. I funerali si sono svolti dall’obitorio dell’ospedale di Correggio per la cremazione. Eventuali offerte agli Amici del Cuore di Correggio.