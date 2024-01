Addio all’imprenditore Rinaldi: il cordoglio dei suoi dipendenti

Lutto nel mondo imprenditoriale reggiano per la scomparsa di Renato Rinaldi (nella foto), 72 anni, vinto da una breve malattia. Originario di Modena, abitava a Poviglio, dove nei giorni scorsi si sono svolti i funerali, in forma privata. Imprenditore dagli anni Ottanta, aveva fondato la RR Robotica, con sede nel Villaggio Crostolo a Reggio. Persona di grande cultura e intelligenza, aveva ideato numerosi brevetti, per lo sviluppo dei quali ha saputo trasformarsi da "inventore" in uomo d’azienda. Aveva realizzato prodotti nel settore della saldatura e dei gas tecnici, oltre a una vasta gamma di robot industriali. La sua azienda è l’unica in Italia che realizza e installa questo prodotto. Aveva lavorato fino a pochi giorni prima della scomparsa, dimostrando uno straordinario attaccamento alla sua azienda. Era appassionato di motori, di buon cibo, di natura, delle bellezze paesaggistiche italiane. Si dilettava anche a vogare in barca a Venezia. Lascia la moglie Cristina, un fratello, una sorella e tre nipoti. Cordoglio è stato espresso anche dai dipendenti dell’azienda, ai quali Rinaldi era molto legato.