Addio all’imprenditore Rovina

Ha destato vasto cordoglio anche nel Reggiano, in particolare a Gualtieri, la scomparsa di Graziano Rovina (foto), imprenditore di 72 anni, stroncato da una malattia contro cui combatteva da tempo. Era stato il fondatore dell’azienda Edilviadana, che ha una sede pure a Gualtieri, nei pressi del ponte sul Crostolo che collega a Guastalla. Nonostante la malattia, fino all’ultimo aveva continuato a lavorare nell’impresa fondata nel 1974 e che fornisce materiale per edilizia, serramenti, ferramenta, giardinaggio, vari attrezzi per la casa, facendo da punto di riferimento per molte imprese del settore delle costruzioni. Era noto anche per la passione verso i mercatini e gli oggetti antichi e storici. Lascia nel lutto la moglie Anna, i figli Claudio e Dario (che si occupano dell’azienda di famiglia), nipoti e altri parenti.

I funerali si svolgono oggi alle 15,30 partendo dall’abitazione di via Baghetta a Viadana di Mantova per la chiesa di San Pietro, nella stessa cittadina lombarda. Eventuali offerte possono essere destinate alla Cure palliative di Mantova e all’Istituto oncologico di Parma. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti anche dal reggiano.