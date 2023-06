Addio all’imprenditrice ’Nonna Lea’, la fondatrice si è spenta a 74 anni

Nonna Lea, quel nome che i reggiani da decenni vedono sulle confezioni di erbazzone e altre prelibatezze, era la sua mamma. Si è spenta ieri a 74 anni, dopo una lunga malattia, Adriana Giberti, che insieme al marito, Luigi Benassi, fondò nel 1985 a Quattro Castella la storica azienda reggiana. Un’altra dolorosa perdita per la famiglia Benassi, che solo pochi mesi fa, a marzo, ha dovuto dire addio a una dei quattro figli della coppia, Eleonora, venuta a mancare a 51 anni. È anche grazie alla sua dedizione e quella dei suoi fratelli, Alice, Nicoletta e Patrick, se il marchio Nonna Lea è oggi garanzia di qualità. "È stata proprio mia mamma a creare e perfezionare la ricetta del nostro erbazzone – racconta Alice Benassi –. Mio padre vide un’esigenza di mercato: ai tempi, per via della lunga lavorazione che richiede, l’erbazzone non si trovava facilmente in commercio come oggi". Il signor Benassi tornò a casa e butto lì l’idea, la moglie non esitò: "Tra loro è sempre stato così – continua Alice –. Si sono sempre sostenuti e sono rimasti fino all’ultimo una coppia molto unita". Adriana rispolverò i vecchi quaderni della madre, Lea, con gli appunti e le ricette che sono diventati i prodotti di punta del marchio. Da un laboratorio che contava solo la signora Giberti e pochi dipendenti, oggi l’azienda conta un organico di oltre 35 persone (come riporta il sito aziendale, ndr). "Le colleghe con cui lavorava in laboratorio sono tutt’ora tra le sue più care amiche – ricorda la figlia –. Hanno iniziato così, lei in azienda e mio padre fuori, che si occupava delle vendite". Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia: "Ricordo che dopo una giornata intera in azienda, tornava a casa e si rimetteva a fare i conti. Non si lamentava mai, e non si fermava mai. Era una donna dolcissima e determinata". Il funerale si terrà giovedì alle 11, alla chiesa di Rivalta, partendo dalla Croce Verde; è possibile passare alla Casa Funeraria della Croce Verde domani dalle 10 alle 19 e mercoledì dalle 8 alle 19. Non fiori ma eventuali offerte al Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Arcispedale Santa Maria Nuova (Iban: IT34Y0306902477100000046052).

Giulia Beneventi