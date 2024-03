Addio all’imprenditrice Patrizia. Pieno il duomo per l’ultimo saluto

Era gremito, ieri mattina, il duomo di Guastalla, per l’addio a Patrizia Foroni, l’imprenditrice di 67 anni stroncata sabato sera da un improvviso malore, che l’ha colpita nel sonno, nella sua abitazione di via Togliatti, nella zona industriale di San Giacomo di Guastalla. È stato monsignor Francesco Marmiroli a presiedere il rito religioso: "Per Patrizia la vita terrena è finita in fretta e in modo impensabile", le sue parole. E poi frasi di conforto verso i familiari della donna scomparsa, titolare della Elettromeccanica Foroni. Presenti anche i dipendenti dell’azienda, parenti, amici, conoscenti e diversi imprenditori. Tutti stretti al marito Claudio Gaioni – che sabato sera ha dato l’allarme ai soccorsi sanitari – alla figlia Giorgia, agli altri parenti ancora increduli di fronte a questo lutto inaspettato. Patrizia Foroni era molto attenta e interessata alla vita pubblica di Guastalla: nel 2014 si era candidata al consiglio comunale con la lista "Per Guastalla", dopo che la figlia Giorgia era stata eletta nel precedente mandato. Dopo la messa il feretro è stato trasferito a Mantova per la cremazione.