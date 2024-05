Addio all’infermiera Rosi. Ha vaccinato generazioni di bambini reggiani

Giovanna Rosi (Gianna) è morta il 13 maggio 2024 nella sua abitazione di via Cefalonia a Reggio Emilia, dove era nata il 25 maggio 1938, nel Quartiere di Santa Croce. Dopo le scuole elementari e medie, frequentate nella città natale, ha studiato a Parma presso la scuola per infermieri. Appena diplomata e per tutti gli anni Sessanta ha prestato la sua attività come infermiera nello studio di Viale Regina Margherita del medico curante, dottor Giuseppe Bazzani, professionista stimato e noto per la sua grande professionalità ed umanità. Negli anni Settanta e fino all’età della pensione (avvenuta i primi anni 2000) ha lavorato presso l’Ausl di Reggio Emilia occupandosi delle vaccinazioni dei bambini. Ha sempre vissuto con la famiglia di origine, condividendo l’amore per il lavoro e l’amore per i suoi cari, ai quali è sempre stata molto legata. "Gianna era una donna con un profondo senso del dovere, di poche parole, sempre in prima linea a tutela della salute di anziani, adulti e bambini, ai quali aveva dedicato tutta la sua vita". Così la ricordano i familiari, nel dolore. Lascia la sorella Edda e le nipoti Raffaella e Annalisa Pellini.

I funerali si svolgeranno oggi (mercoledì 15 maggio) partendo alle 15.15 dalla casa funeraria Reverberi di via Terezin, 21 per la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo viale Regina Margherita; al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero di San Prospero Strinati.