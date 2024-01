Addio all’insegnante "Mari" Zambini

Vasto cordoglio nella Bassa per la scomparsa di Maria Rosa Zambini, detta Mari, insegnante vinta a 67 anni da una malattia. Abitava a Brescello, ma era molto conosciuta anche a Boretto, il paese dove era stata insegnante alle scuole medie, già dall’inizio degli anni Novanta, docente di italiano, storia e geografia. E dopo la pensione era stata incaricata della direzione della scuola d’infanzia parrocchiale a Boretto, trasformandosi in un importante punto di riferimento per tante famiglie e bambini. Il sindaco borettese Matteo Benassi la ricorda anche per aver realizzato il libro "Artemide giocava a campana", con i disegni dei bambini delle elementari, con l’obiettivo di far conoscere in modo semplice Artemide Zatti, proclamato santo di recente e originario proprio di Boretto. Tantissimi i messaggi di cordoglio di famiglie, di ex allievi, colleghe e conoscenti, per una donna che aveva dato tanto alla scuola e all’insegnamento, sempre con passione e professionalità. Lascia il marito Daniele Davolio, del direttivo della Protezione civile brescellese, i figli Alessandro ed Enrico e altri parenti. Oggi alle 14.30 i funerali nella chiesa parrocchiale di Brescello.