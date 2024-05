Addio allo chef Arneo Nizzoli, stimato anche da Bertolucci

Cordoglio anche nel Reggiano per la scomparsa di Arneo Nizzoli, lo chef, titolare dello storico ristorante di Villastrada di Mantova, deceduto l’altra sera a 89 anni di età. Era conosciuto anche in terra reggiana per essere stato uno degli chef di spicco delle cene benefiche di Boorea, oltre che animatore di eventi gastronomici al teatro Sociale di Gualtieri, dove il suo staff ha allestito pure la cena in platea, lo scorso Primo Maggio. Al suo ristorante – rinomato per i tortelli di zucca e per le tradizionali "malaiale" – era stato molto legato pure il luzzarese Cesare Zavattini. Del suo risotto alla zucca era appassionato il regista Bernardo Bertolucci. E alcuni anni fa la parte gastronomica degli eventi in ricordo del film ’Novecento’, girato in parte nella Bassa Reggiana, si era svolta proprio nel ristorante di Arneo Nizzoli. La camera ardente è allestita nel ristorante di Villastrada, con gli abiti da chef, in attesa dei funerali, che dovrebbero svolgersi nella giornata di domani. Con Nizzoli se ne va un cuoco che aveva saputo unire la cucina all’arte in generale e alla tradizione.