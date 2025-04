Addio allo stimato medico Gian Paolo Rossi. Per anni direttore del Day Hospital Oncologico

Per una vita ha combattuto i tumori, nel suo ruolo di medico, lasciando un esempio di professionalità e di umanità, continuato anche dopo la pensione. Vasto cordoglio per la scomparsa del dottor Gian Paolo Rossi (foto), avvenuto la vigilia di Pasqua a 80 anni di età. I funerali, affidati all’agenzia Città di Guastalla, si sono svolti ieri pomeriggio in forma privata. Poi il feretro è stato trasferito in attesa di cremazione, con le ceneri che verranno tumulate nel cimitero di Gualtieri. Molti gli amici e gli estimatori che gli hanno reso omaggio alla camera mortuaria, allestita alla Casa funeraria di via Oldella.

In lutto la moglie Giuseppina Veneri, i figli Matteo, Sara con Alessandro, la sorella, i fratelli e altri parenti. A ricordare l’impegno contro la malattia del dottor Rossi anche i volontari dell’associazione Amici del Dho di Guastalla, gruppo di cui il medico in pensione faceva parte, dopo una lunga carriera ospedaliera, per diversi anni direttore del Day Hospital Oncologico della struttura sanitaria della Bassa.