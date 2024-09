Addio allo storico barbiere ’Figaro’ aveva 70 anni

Da sempre per tutti era "Figaro", come il barbiere sivigliano di Beaumarchais reso famoso da tante opere. Giancarlo Zanni, dopo una vita trascorsa a prendersi cura delle barbe e dei capelli degli altri, si è spento prematuramente a 70 anni a causa di una malattia. Sarà più triste senza la sua bonaria presenza lo storico salone situato strategicamente sotto i portici tra la Chiesa nuova e il Palazzo municipale nel cuore cittadino. Lascia, oltre ad un’infinità di amici e conoscenti, la moglie Xiomara, il fratello e la sorella, i cognati e tanti nipoti. Il decesso è avvenuto all’ospedale Franchini, e i funerali si sono svolti ieri pomeriggio, con la salma che è stata poi trasportata al cimitero di Coviolo per la cremazione. I famigliari hanno fatto sapere che chi lo volesse ricordare può fare offerte al Core, il Centro onco-ematologico del Santa Maria Nuova. Figaro aveva imparato il mestiere iniziando giovanissimo a lavorare come garzone nella bottega di Ugo Santi, sempre a Montecchio, da cui anni dopo aveva rilevato l’attività. Il suo salone era un punto di riferimento per tanti che non solo si affidavano alle sue forbici magiche e al suo sapiente rasoio, ma vi trovavano uno spazio di relax dove fare chiacchiere, parlare di sport e ingaggiare – con lui tifoso della Juventus – interminabili discussioni sul calcio. Non solo gli adulti lo frequentavano, ma centinaia di bambini sono saliti a cavalcioni sul suo mitico sgabello-cavalluccio per farsi tagliare i capelli, con i genitori sicuri del risultato. Quel ’trespolo’ c’è ancora nel negozio, dove anni fa ad aiutare Zanni è arrivato Tiziano Gatti. Grazie all’intraprendenza del socio e alla apertura alle novità di Figaro, la bottega si è trasformata in un elegante "Barber shop" dove anche i giovani possono scovare l’idea estetica giusta per una barba scolpita e un look seducente, facendosi coccolare come in una spa. Il lutto per la scomparsa di Giancarlo Zanni è stato veicolato anche dai social, con centinaia di montecchiesi (e non solo) che hanno espresso alla famiglia le condoglianze. "È stato il primo a tagliare i capelli a mio figlio con il suo mitico sgabello-cavallino", commentava una signora, mentre un caro cliente ha scritto: "Hai fatto presto, troppo presto. Te ne sei andato quasi in sordina, come facevi da sempre. Fai buon viaggio Figaro: lasci tanti amici che ti volevano bene, ma quando arriverai lassù ritroverai tutti gli altri. Riposa in pace".