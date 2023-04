Addio allo storico ’bruco’ Il ponte sarà smantellato

Sta per essere smantellato lo storico passaggio pedonale, denominato "bruco", tra la stazione ferroviaria di Guastalla e la zona sportiva e scolastica di Pieve. Al posto del ponte pedonale sarà realizzato un sottopasso tra la stazione e il vialetto che collega a via Sacco e Vanzetti, comprendendo anche l’area dei binari. La Fer, attraverso un’impresa specializzata, provvederà alla rimozione del ponte metallico: dal 2 maggio la passerella sarà chiusa al transito per avviare lo smontaggio degli impianti elettrici e del sistema di videosorveglianza, poi sarà rimossa l’intera struttura, per un intervento della durata di una decina di giorni. Il ponte era stato messo in sicurezza appena tre anni fa, pur se con la necessità di ulteriori interventi. Ci saranno mesi in cui non sarà possibile utilizzare un percorso pedonale tra la stazione e Pieve, visto che solo a metà settembre è previsto il completamento del sottopasso con relativa apertura del nuovo percorso. I pedoni, nel frattempo, dovranno seguire un più lungo tragitto stradale. Di fronte al nuovo percorso sotterraneo, i progettisti garantiscono sulla sicurezza dal fenomeno degli allagamenti in caso di forti precipitazioni meteo, attraverso nuove soluzioni tecniche. E la sicurezza pubblica nel sottopasso? Oltre a personale di sorveglianza incaricato da Fer, è previsto pure un sistema di videosorveglianza collegato con le forze dell’ordine, più dei cancelli ad ingresso e uscita del sottopasso, che si aprono al mattino per poi chiudersi la sera, dopo l’arrivo dell’ultimo treno della giornata.

Antonio Lecci