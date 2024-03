Addio allo storico commerciante Romano Orsini. Insieme alla moglie Tina aprì "Lady Massetti"

Si sono svolti ieri i funerali dello storico commerciante Romano Orsini (nella foto), morto giovedì pomeriggio all’età di 87 anni dopo una lunga malattia.

Nel lontano 1983 aveva fondato, assieme alla moglie Tina, il negozio di calzature ‘Lady Massetti’ in piazza San Prospero, attività che oggi portano avanti il figlio Raffaele e la nuora Liza (che Orsini lascia oltre alla nipote Rebecca).

L’ultimo addio proprio nella basilica della sua ‘piazza dei leoni‘ accanto alla bottega nella quale ha lavorato per oltre trent’anni. Una folla di gente lo ha ricordato e omaggiato anche per la sua competenza e ironia con la quale ha accolto generazioni di reggiani che andavano nel suo negozio per acquistare scarpe o calzature di qualità.