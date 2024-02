Addio allo storico dell’arte Paolucci. Restaurò anche il Duomo di Reggio . Severi: "Fu un capolavoro unico"

Artefice di una ‘rivoluzione’ in qualità di direttore dei Musei Vaticani, incarico che definiva vertiginoso e che aveva ricoperto dal 2007 al 2016, il grande storico dell’arte riminese Antonio Paolucci è ricordato con stima e affetto anche nella nostra città, da chi lo aveva incontrato e aveva collaborato con lui, come l’architetto Mauro Severi. Paolucci, scomparso a Firenze all’età di 84 anni dopo una vita intera dedicata all’arte, alla sua tutela, conservazione e restauro, era venuto svariate volte in passato, in visita alla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Reggio, in occasione dei restauri che l’avevano interessata nel 2000-2003, come rammenta Severi, che all’epoca dirigeva i lavori: "Paolucci è stato consulente del Comitato di restauro per la Cattedrale e ci ha fornito la sua preziosa assistenza per tutti i lavori necessari. Veniva in diverse occasioni a verificare il cantiere". L’ex sovrintendente del polo museale fiorentino e ministro per i Beni culturali nel governo Dini amava il Duomo della nostra città, come si evince dalle parole dell’architetto reggiano, che dedicò nel 2014 un saggio edito da Skira all’operazione di restauro della Cattedrale: "Amava suonare la campana e sentire risuonare le campane, atto che gli ricordava l’aneddoto delle campane suonate per salvare la cattedrale – prosegue Severi –. La catterale restaurata è un capolavoro unico, che era tornato a risplendere dopo anni di buio, e a differenza delle altre chiese di quella datazione e tipologia mostra una evidente stratificazione dei periodi, dallo stile romanico ai successivi. Grande comunicatore, Paolucci ne era deliziato. Diceva che era una chiesa accogliente e gradevole nei colori, dall’età romanica alle più recenti".