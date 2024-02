Addio allo storico meccanico Azio Sassi

Vasto cordoglio a Casina per la notizia della morte dello storico meccanico Azio Sassi. Aveva 83 anni. Sassi si è spento ieri mattina nella sua abitazione di Casina in zona Pineta. Era molto conosciuto e stimato a Casina e in tutto il territorio della montagna. Per tanti anni ha lavorato, con grande impegno e abilità, come meccanico di mezzi agricoli operando nell’officina situata accanto alla sua casa. L’attività da tempo è gestita dal figlio Roberto, ma Azio ha collaborato fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso. La ditta era stata fondata dal padre Ennio ‘Gavasola’ e il figlio Azio iniziò a lavorare in giovane età. Riparava principalmente trattori, ruspe, e macchine agricole. Era sempre disponibile nei confronti dei tanti clienti. Numerosi gli agricoltori che, in caso di difficoltà per i loro mezzi, si sono spesso rivolti ad Azio per il servizio di riparazione. È stato inoltre a lungo assistente per i trattori Fiat della zona montana reggiana. Tanti i messaggi di vicinanza che sono arrivati alla famiglia.

Azio lascia la moglie Paola Boni, i figli Monica (bibliotecaria di Casina) e Roberto, il genero Maurizio, i nipoti Francesco e Chiara, i pronipoti e gli altri parenti. Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio partendo alle 14 dalla casa funeraria Mammi di Castelnovo Monti per raggiungere l’abitazione del defunto in via Roma 15 a Casina dove, dopo una breve sosta, si formerà il corteo in auto per la chiesa parrocchiale del paese per la celebrazione della Messa. La salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate nella tomba di famiglia del cimitero di Casina. L’ultimo saluto all’ex meccanico sarà accompagnato dalla banda musicale di Albinea di cui il figlio Roberto è direttore. Oggi pomeriggio, alle 18, sarà recitato il rosario nella casa funeraria in suffragio del defunto. Molto noto è pure il figlio Roberto che, oltre a proseguire l’attività del padre, è attivo come volontario della Croce Rossa del comitato di Casina ed è stato tra i membri del gruppo dei fondatori. Collabora assiduamente in parrocchia a Casina in particolare come organista ed è impegnato per la valorizzazione e custodia del santuario della Beata Vergine del Carrobbio. Azio è stato ricordato per la sua disponibilità e cordialità con i tanti amici e conoscenti. Alle esequie sarà presente il gruppo alpini di Casina.

Matteo Barca