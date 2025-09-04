Addio allo storico negoziante Dino Tamagnini

Paese in lutto per la morte di Dino Tamagnini, storico commerciante che nel 1960 aprì – insieme al fratello Gino (scomparso nel 2020) – il primo negozio di elettrodomestici a Bibbiano in via Venturi (in quei locali oggi c’è un fiorista) servendo di fiducia generazioni di cittadini negli anni. "Iniziai con un televisore in bianco e nero e qualche radio – raccontava nel libro ’Storie e imprenditori di Bibbiano’ – Occupavo solo un pezzo di negozio, perché l’altra parte serviva a mio fratello per la sua attività di riparazione delle biciclette". Dino si era fatto da solo, come si suol dire, imparando la professione attraverso la Scuola Radio Elettra di Torino, che già negli anni ’50 forniva dispense tecniche sull’elettronica per corrispondenza. Prima di avviare l’esercizio, Dino si divideva nei poderi dei genitori lavorando nei campi, senza tralasciare la sua grande passione della musica, dirigendo la mitica orchestra ’Columbia’ che in quegli anni suonava in giro per i festival delle province di Reggio e Parma. Il negozio di elettrodomestici ebbe fortuna, grazie al benessere economico degli anni d’oro. "Non fu tanto facile però improvvisarsi – diceva – Ricordo ancora l’incasso della prima giornata d’apertura: in tutto avevo venduto quattro pile...". Ma pian piano ampliò gli affari anche grazie all’entrata in società del fratello Gino che si dedicava alla riparazione di lavatrici e frigoriferi, fino a diventare una vera e propria attività a conduzione familiare. "Io ero sempre sui tetti a montare le antenne tv e mio fratello in giro a riparare frigoriferi e lavatrici, così le nostre mogli si occupavano delle vendite in negozio", spiegava Gino qualche anno fa. "Abitavamo sopra al negozio e il campanello suonava ad ogni ora del giorno. C’era immancabilmente sempre qualcuno che all’ora di pranzo finiva la bombola a gas del fornello della cucina".

Dino è sempre stato professionale e disponibile con tutti e il paese lo adorava. I funerali si sono già svolti in forma privata. Lascia la sorella Anna, i cognati Luciano e Mari oltre nipoti e pronipoti, ma soprattutto l’amata moglie Franca. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. "Emozionati, ringraziamo di cuore tutta la comunità per l’affetto dimostrato nei confronti di Dino", il messaggio della famiglia.