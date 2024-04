Addio allo storico ortolano Ernesto Spaggiari

Addio allo storico ortolano vezzanese Ernesto Spaggiari. Aveva 92 anni. Spaggiari era conosciuto da tutti con il soprannome di ‘Baiet’. Il decesso è avvenuto ieri nella struttura ‘Monte Tabor’ a Casalgrande Alto della Fondazione Casa Famiglia Mattioli Garavini in cui Ernesto si trovava da una settimana. L’ex commerciante era molto noto e benvoluto a Vezzano, il paese dove viveva. Spaggiari iniziò in giovane età a lavorare come ambulante di frutta e verdura nell’attività avviata dalla sua famiglia.

"Papà incominciò nel 1946 a girare con un cavallo per occuparsi della vendita a domicilio – racconta la figlia Carla –. In seguito continuò sempre a operare come ambulante spostandosi con l’auto, poi con un furgone e infine con il camion. Raggiungeva i numerosi clienti non solo nel capoluogo di Vezzano, ma anche nelle frazioni di La Vecchia, Montalto, Paderna, Pecorile. Mamma Gioconda (deceduta nel 2013) era invece impegnata nel negozio a Vezzano. Nei primi anni Duemila papà ha poi interrotto l’attività a domicilio, ma ha continuato ugualmente a collaborare fino al 2011 nel nostro negozio situato nella piazza principale del paese accanto al municipio". Ernesto era un punto di riferimento per tante persone. Da tempo la figlia Carla prosegue la gestione del negozio. "Papà era una persona molto buona, disponibile, onesta, cordiale – ricorda Carla –. Ha sempre aiutato tutti. Mio fratello Biccio da oltre dieci anni è gravemente ammalato: mio padre, fino a prima della pandemia, tutti i giorni con l’auto si recava nella struttura dove è ricoverato il figlio per garantire l’assistenza e visita quotidiana".

La notizia della morte dell’ex commerciante ha suscitato profondo cordoglio e commozione a Vezzano e non solo. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia Spaggiari. Ernesto lascia i figli Biccio e Carla, il genero Wainer, il nipote Mirco con Jessica e Matteo, la sorella Marina e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno domani mattina partendo alle 10 dalla casa funeraria della Croce Verde di Reggio per raggiungere la piazza di Vezzano per un ultimo saluto proprio davanti al negozio di Ernesto. Il corteo funebre a piedi proseguirà, accompagnato dalla banda musicale di Albinea, fino alla locale chiesa parrocchiale per la celebrazione del rito delle esequie.

La salma del 92enne, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà in seguito trasferita al cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali offerte a favore della Casa Famiglia Mattioli Garavini onlus Iban: IT30E0303266511010000005770. Toccante il ricordo social pubblicato ieri mattina dalla famiglia: "Voglio pensare che sia stato il forte vento a portarti via per sempre da me", scrive la figlia Carla sulla sua pagina Facebook postando la fotografia del padre proprio davanti al negozio.

Matteo Barca