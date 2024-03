Addio allo storico volontario Emore Gaspari

Il 29 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari Emore Gaspari (nella foto) di 86 anni, residente a Talada (Ventasso). Ne danno il doloroso annuncio la moglie Luciana Coli, la figlia Marzia, il fratello Piero, parenti e tanti amici. Per volontà della famiglia niente fiori ma eventuali donazioni alla Croce Verde Alto Appennino di Busana di cui lui era volontario. I funerali avranno luogo oggi alle 14 con partenza dall’abitazione dell’estinto in via Talada 88 per la chiesa parrocchiale di Talada dove sarà officiata la santa messa. Seguirà un momento di commiato, quindi il feretro del defunto Emore proseguirà per la successiva cremazione. I familiari ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alle esequie del caro defunto Emore Gaspari. Già ieri sera molti amici e conoscenti hanno partecipato al rosario. Una famiglia esemplare quella dei fratelli Gaspari di Talada, Carlo (deceduto a Milano nel luglio scorso), Emore e Piero che abita con la moglie a Marmoreto di Busana. Sempre molto uniti nel lavoro e nel volontariato, come tanti montanari della loro età, negli anni Sessanta sono emigrati a Milano e hanno lavorato insieme per oltre 30 anni nella stessa azienda (Emore e Piero autisti, Carlo magazziniere) e questo rende l’immagine di una famiglia di altri tempi. Durante gli anni di lavoro non hanno mai abbandonato le radici: Talada è sempre stato il paese delle vacanze estive e al raggiungimento della pensione è tornato luogo di residenza per i fratelli Gaspari, ad eccezione di Carlo rimasto con la famiglia a Milano, però anche lui sempre presente nelle iniziative di volontariato a Talada. I tre fratelli Gaspari si sono sempre impegnati nel volontariato, soprattutto nella Croce Verde Alto Appennino dove hanno operato per 20/30 anni dando piena disponibilità, infatti oggi al funerale di Emore sarà presente anche una delegazione della Croce Verde Alto Appennino. Emore ha dedicato molto tempo anche alla Pro loco di Talada che, grazie al suo impegno, oggi è un centro di incontri molto noto oltre la montagna, intitolato a ‘Pietro da Talada, un pittore della transumanza di molti secoli fa, riscoperto a Lucca.

Settimo Baisi