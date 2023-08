Addio all'ortopedico Romano Zanichelli a Correggio: l'ultimo saluto

Stamattina alle 9 l’addio al dottor Romano Zanichelli, stroncato da un malore improvviso nel sonno, domenica notte, nella sua abitazione di via Monache a Correggio. Una scomparsa che ha lasciato attoniti tanti suoi amici e conoscenti, alcuni dei quali lo avevano visto, anche sabato sera, frequentare il solito bar, per trascorrere qualche momento in compagnia. Aveva 82 anni ma appariva in discrete condizioni di salute. Domenica mattina è stata la moglie Marisa, insegnante in pensione, ad accorgersi dell’emergenza, dando l’allarme al 118. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica e l’automedica. Ma per il dottor Zanichelli, a lungo medico di ortopedia e fisiatra all’ospedale San Sebastiano di Correggio, non c’è stato nulla da fare. Anche dopo la pensione aveva proseguito l’attività gestendo un ambulatorio privato. Lascia la moglie Marisa, i figli Simone ed Emiliano, altri parenti. I funerali oggi alle 9 dall’ospedale di Correggio per la basilica di San Quirino e cimitero di Budrio.