Addio all’uomo che rese famoso Antonio Ligabue

Arte in lutto per la scomparsa di Augusto Agosta Tota, 84 anni, a lungo editore e organizzatore di mostre artistiche in Italia e nel mondo. Il decesso ieri all’alba, all’ospedale di Guastalla dove era ricoverato.

Da oltre mezzo secolo, anche per la conoscenza diretta con Antonio Ligabue, si era appassionato alla produzione di questo artista, promuovendone le doti, le caratteristiche, con esposizioni e cataloghi. Lascia le figlie Cinzia e Simona, la nipote Alice, i nipotini Sebastian e Juliet, fratelli e sorelle, oltre ai generi Mario e Michael. Lascia inoltre un grande vuoto nel mondo dell’arte: la sua visione e il suo impegno avevano portato al successo il Centro Studi Ligabue di Parma e la Fondazione Antonio Ligabue.

Augusto Agosta Tota era un uomo dal carattere solare, sempre disponibile, capace di forti amicizie, ma anche di una passione contagiosa per l’arte e la cultura. Era stato molto amico di Flavio Bucci, l’attore che aveva impersonato Antonio Ligabue nel celebre sceneggiato Rai. Bucci era stato più volte ospite di Agosta Tota, a Guastalla.

Da anni Agosta Tota aveva una forte collaborazione con Vittorio Sgarbi, dando vita a numerose esposizioni ed eventi artistici. Augusto aveva un forte legame con Ligabue, iniziato negli anni Cinquanta, quando l’artista cominciava a farsi conoscere e Agosta Tota lo aiutava a vendere le sue opere, all’epoca valutate poche decine di migliaia di lire. Agosta Tota era noto a livello internazionale come "il più qualificato ambasciatore di Antonio Ligabue".

Con il Centro Studi Ligabue di Parma, da lui fondato, aveva sempre lavorato per una valutazione critica completa dell’artista e per farlo conoscere in tutto il mondo, portando i suoi quadri in mostre non solo in Italia ma anche a Toronto, Parigi, in Russia…

Da oggi la salma è composta alla Casa funeraria Città di Guastalla in via Oldella. I funerali lunedì mattina alle 10 in duomo a Guastalla.

Antonio Lecci