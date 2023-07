"Addio, amico mio Mancherai a tutti"

Abbracci, lacrime e tanti applausi per dare l’ultimo saluto a Pietro Ugoletti che ha lasciato, in tutti coloro che lo conoscevano, un grande vuoto. Collagna, ieri, ha dato l’addio a un amico portato via da un malore improvviso a soli 49 anni. Ugoletti lavorava, da 23 anni, alla Cofar Srl di Castelnovo Monti: era il direttore commerciale, ma sapeva fare di tutto come accade nelle piccole aziende. Era, però, soprattutto un uomo di comunità impegnato nel volontariato: Croce Verde Alto Appennino e dirigente dell’A.s. Collagna. Una grande folla giunta da ogni parte della montagna ha invaso la chiesa, e molti hanno seguito l’onoranza funebre, celebrata dal parroco don Giovanni, sul sagrato. Durante l’omelia don Giovanni ha ricordato Pietro e i suoi genitori impegnati anche nel volontariato con grande disponibilità nei confronti di tutti. E’ intervenuto Nello Orlandi, responsabile Auser di Castelnovo, il quale ha ringraziato Pietro e la sua famiglia per l’impegno verso le persone più deboli; una giovane parente ha ricordato la generosità di Pietro e il suo affettuoso rapporto con i giovani, amico di tutti. Infine il commosso saluto dell’amico e coetaneo Enrico Ferretti, sindaco di Ventasso che, a fatica, ha ricordato la profonda amicizia che lo legava a Pietro: "Siamo stati insieme fin dai tempi dell’asilo e via via tutte le scuole comprese le superiori. Una vera amicizia - ha ricordato Ferretti - che si è sviluppata nel cuore di questa montagna che anche lui ha sempre amato. La mia partecipazione al dolore dei familiari è totale e mi permetto di esprimerla anche a nome dell’intera comunità. Ciao amico, mi mancherai molto".

Settimo Baisi