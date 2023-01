Addio Brunetta, storica cuoca e bibliotecaria

Lutto in Comune a Scandiano per la prematura scomparsa della dipendente Brunetta Campani. Aveva 58 anni e si è spenta martedì nella sua abitazione di Scandiano. Brunetta aveva lavorato per il Comune prima come cuoca presso i nidi Girasole e Leoni. Successivamente, negli ultimi quindici anni, operava nella biblioteca Salvemini in cui si occupava del prestito e della ricollocazione dei libri: un lavoro che amava molto e in particolare per il contatto con il pubblico. È stata ricordata come una persona "sempre gentile e disponibile". Numerose le attestazioni di vicinanza che sono arrivate ai suoi famigliari.

Brunetta Campani era molto conosciuta dalle tante persone che frequentano la biblioteca scandianese.

"Brunetta – ha detto ieri una sua collega – ci mancherà molto. Era impegnata nel front-office in biblioteca. Aveva sospeso il lavoro per motivi di salute".

La notizia della sua morte ha suscitato tristezza e commozione a Scandiano. Anche il sindaco Matteo Nasciuti e l’amministrazione comunale ieri, in un messaggio di cordoglio, hanno espresso profondo dolore per la notizia del decesso della 58enne: "Le colleghe – dicono dal municipio di Scandiano – la ricordano come una grande lettrice di libri gialli, amante della montagna e della natura. Più volte si è dilettata con loro in ciclo-passeggiate per il territorio scandianese".

L’amministrazione e il primo cittadino Nasciuti hanno inoltre sottolineato che Brunetta per anni "è anche stata Rsu aziendale soprattutto nel periodo di lavoro presso i nidi d’infanzia dove è rimasta nella mente come persona solare e collaborativa, punto di riferimento forte per tutto il corpo insegnante. Ci stringiamo tutti ai familiari di Brunetta in questo momento di dolore".

Brunetta Campani lascia il marito Silvano Casoli, i figli Riccardo e Alberto, la nuora Melissa, il padre Guido, il fratello Claudio, la cognata Antonia e gli altri parenti. I funerali della 58enne sono stati fissati per questa mattina. La salma della 58enne sarà cremata. La partenza del corteo funebre in auto è prevista alle 11 dalle camere ardenti dell’ospedale Magati di Scandiano per raggiungere poi direttamente l’ara crematoria di Modena. La famiglia della defunta chiede non fiori, ma offerte a favore del Core di Reggio.

mat. b.