"Addio cancelliera gentile" Un brutto male si porta via la 58enne Alfonsa Briguglio

Stroncata da una malattia che l’ha portata via in due settimane a soli 58 anni. Alfonsa Briguglio è morta lunedì all’ospedale Core di Reggio dov’era ricoverata. Non ce l’ha fatta purtroppo conro una battaglia difficile da vincere. Stimatissima cancelliera del tribunale di Reggio dove lavorava da anni. Di origine siciliana, viveva a Cadelbosco Sopra col marito Elio Muzzini. Alfonsina lascia la mamma Nuccia, i fratelli Maurizio e Alessandro, la sorella Pieranna. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali, partecipatissimi. Tanti colleghi del palazzo di giustizia così come tanti avvocati e giudici hanno voluto salutarla per l’ultima volta. Le volevano bene tutti, come testimoniano le decine di messaggi.

"Ti voglio ricordare per il tuoi occhi intelligenti ed espressivi, per il tuo sorriso, per la tua disponibilità, per la cortesia e la competenza che sapevi avere nel tuo lavoro, doti che ti hanno reso una persona speciale", scrive Enrico Della Capanna, presidente dell’Ordine degli Avvocati che ha voluto ricordarla con una necrologia sul nostro giornale. "La cara Alfonsa mancherà a tutti noi. Brava, competente, gentile e paziente, sempre con il sorriso sulle labbra. Un raro esempio di dedizione al lavoro e disponibilità", aggiunge l’avvocatessa divorzista Mariastella Mescoli. "Alfonsina era una di quelle cancelliere che lavorava non per portare a casa lo stipendio, ma per far funzionare al meglio l’ufficio. Professionale, competente, rispettosa, e sempre, sempre gentile. il suo sorriso lo ricorderemo tutti in tribunale, ci mancherà tanto", la ricorda l’avvocato Monica Ranellucci.

