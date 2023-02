"Addio Francesca, ci lasci un vuoto immenso"

I poveri resti di Francesca Frassinetti, vittima del tragico incidente d’auto di lunedì, rimasta prigioniera mentre era alla guida dell’Audi A4 che, uscita di strada, si è incendiata e non le ha lasciato scampo, si trovano presso l’Istituto di Medicina Legale di Modena a disposizione della Magistratura di Reggio. Probabilmente verrà rilasciato oggi stesso ai familiari il via libera per poter decidere quando e dove eseguire i funerali della cara Francesca, persona straordinaria nella sua professione, amata da tutti.

Il drammatico incidente è avvenuto lunedì poco dopo le 13.30 sulla Sp11, all’altezza di Antignola Carrobbio di Casina. La docente universitaria Francesca Frassinetti, 55 anni, risiedeva a Parma con la sua famiglia, ma erano profonde le radici nel comune di Carpineti dove abitavano i genitori e dove spesso, soprattutto durante l’estate, si recano madre, figlie e nipoti.

Il sindaco Tiziano Borghi e tutti i cittadini di Carpineti si uniscono al profondo dolore dei familiari. "Il paese di Carpineti è attonito per la grave disgrazia accaduta alla famiglia Frassinetti – afferma Borghi - con la tragica perdita di Francesca. Il papà Sergio, maresciallo di finanza, è venuto a mancare qualche anno fa e riposa nel cimitero di San Prospero. Francesca, seppure residente a Parma con la sua famiglia e per impegni professionali in quanto docente di psicologia all’università di Bologna, frequentava volentieri Carpineti dove amici e parenti la vedevano spesso, soprattutto d’estate. Tutti conservano di lei un ottimo ricordo, principalmente per la sua giovialità, disponibilità e serenità. L’Amministrazione e tutti noi siamo vicini alla mamma Armida, al marito, ai figli, alle sorelle e ai nipoti esprimendo sentite condoglianze".

In lutto anche l’Università per la scomparsa di Francesca Frassinetti, ordinaria di Psicologia al Campus di Cesena, docente e ricercatrice molto stimata in Ateneo dove si occupava di psicobiologia, psicologia e fisiologia. Tra i suoi ultimi studi, quelli legati a soggetti con disturbi dello sviluppo con lesioni cerebrali locali e neurologicamente sani.

Molti docenti sono rimasti profondamente addolorati nell’apprendere la notizia della tragica scomparsa. Il Rettore Giovanni Molari ha detto ieri che la ricercatrice "mancherà immensamente a colleghi e a studenti". La direttrice del Dipartimento di Psicologia, Elvira Cicognani, aggiunge: "A nome del Dipartimento porgo oggi le numerose testimonianze di dolore che ho ricevuto in queste ore da parte di colleghi e colleghe, personale tecnico ed amministrativo, insegnanti e dottorandi. La morte di Francesca Frassinetti ha lasciato un grande vuoto in tutti noi. Ci stringiamo intorno alla famiglia con l’impegno di ricordare e onorare Francesca c le sue attività".

Settimo Baisi