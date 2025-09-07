Addio al gallerista di Ligabue: Sergio Negri era il massimo esperto dell’artista

Reggio Emilia, 8 settembre 2025 – Il mondo dell’arte perde un protagonista con Sergio Negri, 92 anni, maggiore conoscitore di Antonio Ligabue, diventando nel tempo proprio il “vidimatore” dei quadri del Toni, artista che Sergio aveva conosciuto da bambino, a Gualtieri, il paese dove entrambi vivevano.

Negri è deceduto nelle scorse ore all’ospedale di Guastalla, vinto da complicazioni legate a una polmonite.

“È stato ricoverato alcuni giorni, preso in cura in modo esemplare dal personale del reparto Medicina sezione A, che devo ringraziare per umanità e professionalità dimostrata”, spiega Francesco, uno dei figli, titolare della Galleria Negri di Guastalla, seguendo proprio le orme del genitore.

La famiglia Negri – il nonno e il padre – si presero cura di Antonio Ligabue, imparando a conoscere bene l’uomo e l’artista. Sergio Negri era considerato il maggiore esperto dell’arte di Ligabue: solo dopo aver passato la sua “analisi” un quadro di Toni poteva essere considerato tale. Aveva organizzato tante mostre, realizzato cataloghi su Ligabue, pure consulente del Comune di Gualtieri proprio per le opere di Toni. Aveva tante storie da raccontare sull’artista, soprattutto su alcune improvvise scoperte di quadri di valore, trovati casualmente dietro vecchi poster di Coppi o Bartali, abbandonati in qualche soffitta.

I funerali sono fissati per martedì alle 14,30 partendo dall’ospedale di Guastalla per la chiesa di Sant’Andrea a Gualtieri. Lascia la moglie Carla, i figli Vincenzo, Marco e Francesco, nipoti e altri parenti.