Addio Giampaolo, anima della Casa Famiglia

di Francesca Chilloni

"Giampaolo era per l’intera comunità un esempio di rettitudine, per tante di noi un esempio di coraggio. Fai buon viaggio guerriero".

Così le volontarie dell’associazione per la lotta contro i tumori ’Il Pallonicino rosa’ ricordano Giampaolo Mazzali, spentosi mercoledì dopo una tenace lotta contro la malattia. Avrebbe compiuto 66 anni il 30 aprile.

"Il cordoglio dell’amministrazione comunale è unanime per la scomparsa di una figura di riferimento per tutto il paese, sempre a contatto con la gente, impegnato nel sociale ed in parrocchia, conosciuto da tutti per la sua disponibilità", così ricorda il sindaco Alessandro Spanò, nella cui giunta siede la figlia dello scomparso, Cecilia, assessore a scuola, politiche giovanili, associazionismo e volontariato.

Giampaolo era uno dei fondatori della Casa Famiglia Cocconi, presieduta da don Paolo Bizzocchi, costruita grazie al lascito del dottor Cocconi e di sua moglie Lucia, inaugurata nel 1999 e che oggi accoglie 40 anziani fragili.

Impiegato amministrativo fin dal primo giorno di apertura era di fatto uno dei pilastri della casa di riposo insieme a Carmela Conte e Aimone Candiani. Oltre alla fase di costituzione, ne ha seguito la crescita, il passaggio a Fondazione fino al terribile periodo della pandemia e l’attuale gestione post-Covid.

"Fin dall’inizio si è occupato della gestione. E seguiva anche i conti economici della parrocchia – spiega don Paolo –. Dava alla comunità parrocchiale un impegno umano e di tempo che andava molto al di là del lavoro: una dedizione totale. Una decina di giorni fa, dimesso dal Core, ha chiesto che gli fosse portato il computer a casa. È stato un esempio eccezionale".

Tante le attestazioni di stima e cordoglio alla famiglia, dai consigli direttivi di Avis di Calerno e Calerno Calcio (il cui presidente è il fratello Roberto), fino ai concittadini che ne hanno potuto apprezzare il grande cuore. Giampaolo lascia la mamma Vanna, la moglie Cinzia, il figlio Filippo, oltre alla figlia Cecilia (con Manuel) e il fratello ’Robbi’. Ieri sera si è svolto il rosario, mentre i funerali si terranno luogo sabato (domani) alle 9,45 partendo dalla Casa Famiglia Cocconi per la chiesa parrocchiale di Campegine dove donPaolo officerà la Santa Messa, indi proseguirà per il crematorio di Coviolo. La famiglia rivolge "un ringraziamento particolare a tutto il persone del Core e dell’Hospice Madonna dell’Uliveto ai dottori Mattia Soliani, Paolo Bizzi ePaolo Montanari, e al Servizio Infermieristico Domiciliare". Chiedono in memoria non fiori ma offerte al Core, all’Hospice o alla Casa Famiglia.