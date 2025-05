"Addio Giorgio". Il circolo Cere in lutto per Sala

"Il circolo è avvolto da una profonda tristezza ma sta cercando di reagire per ricordarti col sorriso, così come tu vorresti che fosse". Il messaggio condiviso sui social dal circolo Cere è carico di dolore per la scomparsa di Giorgio Sala, vinto da malattia all’età di 75 anni. Dopo una carriera di lungo corso nel settore commerciale della moda, Sala ha collaborato con il comparto vendite fiduciare dell’Istituto vendite giudiziarie di Reggio. Era sposato e non aveva figli. La malattia in pochi mesi ha aggravato le sue condizioni fino al ricovero in ospedale. Storico iscritto del Cere, la sua "seconda casa" era appassionato di sport e di musica.

"Nessuno dimenticherà mai il tuo entusiasmo, la tua voglia di stare in compagnia, di confrontarti, di renderti utile – continua il messaggio condiviso dal circolo –. Ti ringrazia il settore dei calciatori, dove per anni hai calcato i campi e sei stato protagonista; così come ti ringrazia il tennis, dove con la tua immancabile bandana per i capelli, sfoderavi volée da ogni parte del campo; ti ringraziano tutti i tuoi allievi di chitarra ai quali hai insegnato a suonare". Chitarrista della Ceres Band, gruppo ufficiale del circolo, Sala condivideva la passione per questo strumento anche con il nipote, oltre che con i suoi giovani allievi.

"Quest’ultimo inverno, in pochi mesi, ti ha portato via – conclude il Cere –. Ti vedevamo soffrire con una dignità encomiabile e pregavamo che le cure potessero ridarci il Giorgio di sempre, ma avevamo anche la consapevolezza che la malattia che ti ha colpito è maledetta e dalla quale pochissimi trovano scampo". I funerali si terranno oggi, in forma privata.