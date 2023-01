Addio in forma privata al ristoratore Marco Olmi

Ieri sera il rosario per Marco Olmi (foto) all’Abbazia di Marola, un’occasione per unirsi al dolore dei familiari dal momento che neppure gli amici potranno partecipare al funerale che, per volontà della famiglia, si svolgerà oggi pomeriggio in forma privata. Per questo ieri alla Casa Funeraria Mammi è stato un continuo passaggio di persone per il saluto di commiato all’amico Marco, titolare della pizzeria di Felina, morto a 62 anni. Lascia la moglie Gabriella, le figlie Sara con Giorgio, Jessica con Stefano, il nipotino Mattia, mamma Ave, la sorella Loretta con Abramo e i tantissimi amici.