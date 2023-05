Addio incrocio pericoloso Al suo posto una rotatoria

Dovrebbero iniziare domani i lavori per la costruzione della nuova rotatoria all’incrocio tra la Provinciale 30 e via Mazzolari, a Campagnola, nel punto di accesso alla zona industriale Santa Giulia, tra il centro abitato e la località Ponte Vettigano.

L’intervento prevede un costo complessivo di circa 185 mila euro, finanziato dalla Provincia per 105 mila euro e dal Comune di Campagnola per i restanti 80 mila. I lavori, salvo intoppi, dovrebbero concludersi a settembre. Si spera che non debbano esserci particolari disagi, dopo i problemi provocati dall’altro vicino cantiere, per la costruzione della rotatoria di Ponte Vettigano.

L’intervento a "Santa Giulia" è atteso da anni, dopo che quel tratto di strada, e quell’incrocio in particolare, è stato teatro di tanti incidenti, anche gravi. Il sindaco di Campagnola, Alessandro Santachiara, si dice soddisfatto dell’avvio dei lavori per un intervento "previsto all’interno dell’ormai ventennale piano urbanistico del Comune". Una volta realizzata, la rotatoria consentirà di avere un accesso migliore e più sicuro alla zona industriale.

"In più, una volta realizzato il tratto mancante di via dell’Olma che congiungerà le due zone industriali, Santa Giulia e Vettigano, la stessa rotonda – aggiunge il sindaco – diventerà l’accesso privilegiato per tutta l’area". La rotatoria avrà un diametro esterno di 35 metri, corsie di accesso della larghezza di 3,5 metri e quelle in uscita di 4,5 metri. Rispetto ad ora, inoltre, saranno sistemati completamente l’impianto di illuminazione e la segnaletica stradale.

Antonio Lecci