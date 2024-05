Addio ’Maier’, per oltre 30 anni autista di bus

È mancato all’affetto dei suoi cari a seguito grave malattia Pietro Ghirelli detto ’Maier’ di 73 anni, residente con la famiglia a Casina. Lascia nel profondo dolore la moglie Mariella, i figli Alex e Gloria, i nipoti Mia ed Elia, i fratelli Caterina, Giuseppe e Luigi, parenti ed amici. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti dove ieri sera è stato recitato il santo rosario di suffragio. Oggi il doloroso momento di commiato alle 13.30 nella camera ardente dell’obitorio dove seguirà la benedizione, come da suo desiderio, quindi dopo l’ultimo saluto, il feretro proseguirà per l’ara di cremazione secondo l’espressa sua volontà. Pietro Ghirelli, noto a tutti come Maier, era una persona molto conosciuta e stimata da tutti anche perché per oltre 30 anni ha fatto l’autista dell’Act (oggi Seta), viaggiando alla guida degli autobus da Reggio Emilia ai vari paesi dell’Appennino reggiano. Cordiale e disponibile con tutti, si rendeva utile anche per qualche commissione da sbrigare in città, come si usava negli anni addietro, risparmiando qualche viaggio a persone amiche di Casina o di altri paesi.

In pensione da 10 anni, Pietro Ghirelli, appassionato cercatore di tartufi, oltre a dedicarsi alla famiglia e ai nipotini di cui uno nato da poco, aveva cura del giardino ma soprattutto amava coltivare l’orto. Maier è sempre rimasto legato ai valori e alle amicizie del paese che non ha mai abbandonato.

Settimo Baisi