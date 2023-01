Addio monsignor Gazzotti "Un esempio per tutti noi"

Un’altra, profonda, perdita ha scosso la diocesi reggiana. Intorno alle 17 del 31 gennaio, poche ore dopo la morte di Benedetto XVI, si è spento improvvisamente monsignor Gianfranco Gazzotti, rettore emerito della Basilica di San Prospero e carismatica guida di numerosi pellegrinaggi in Terra Santa. Il decesso, probabilmente dovuto a un arresto cardiaco, è stato scoperto dal fratello nella casa di Toano dove il sacerdote 88enne viveva da anni e dove il 25 giugno aveva festeggiato il 62° anniversario di ordinazione presbiterale celebrando Messa nella chiesa parrocchiale; vani sono risultati i tentativi di rianimarlo.

Massimo Gianfranco Gazzotti era nato a Toano il 10 dicembre 1934 e aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale nella Cattedrale reggiana il 29 giugno 1960, dalle mani del vescovo Beniamino Socche. La prima destinazione pastorale lo vide vicario cooperatore a Montecchio fino al 1966, quindi per un biennio (1966-1968) vicedirettore del Pio Istituto Artigianelli di Reggio. Don Gazzotti visse poi un periodo molto significativo nel servizio al Seminario urbano di Reggio, del quale fu vice rettore dal 1968 al 1974 e successivamente, per il decennio 1974-1984, rettore, rimanendovi infine in carica come economo dal 1984 al 1990. Sempre nel 1984 fu nominato parroco della Cattedrale Santa Maria Assunta di Reggio, fino al 2012, e priore del Capitolo, fino al 2007, anno in cui divenne anche parroco di San Prospero; nel 2012 il suo ministero fu quello di amministratore parrocchiale della Basilica sino al 2020, allorché ne rimase il rettore emerito. Dal 1986 al 1992 il sacerdote è stato direttore della Caritas diocesana. Era inoltre dal 1994 consigliere spirituale diocesano della Società San Vincenzo de’ Paoli e, dal 1997, il priore della Delegazione diocesana dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Tra i tanti meriti di monsignor Gianfranco va senza dubbio ascritta la sua intensa attività di organizzatore e guida di pellegrinaggi in Terra Santa, ai santuari mariani di Fatima e di Lourdes, e in altre mete spirituali cariche di storia cristiana come Russia, Polonia, Turchia, Grecia, Armenia. In particolare nelle visite ai luoghi santi monsignor Gazzotti manifestava la generosità sua e di tanti collaboratori sostenendo economicamente istituzioni educative, ospedaliere e caritative della Chiesa, ma volentieri accompagnava spiritualmente anche i pellegrinaggi e i soggiorni del gruppo Terza età dell’Azione Cattolica diocesana. La sua ultima visita in Terra Santa, in compagnia di alcuni familiari e amici, risale alla fine dello scorso ottobre.

Stamattina la salma di monsignor Gianfranco sarà trasferita nella Basilica di San Prospero. Qui, alle 18 di oggi sarà recitato il Rosario e, a seguire, la Messa di suffragio. Domattina, infine, il feretro sarà portato nella Cattedrale di Reggio, dove alle 10 il vescovo Morandi, presiederà la Messa delle esequie. Al termine monsignor Gazzotti tornerà nella sua Toano per la sepoltura.

"L’improvvisa morte di monsignor Gianfranco Gazzotti lascia un vuoto incolmabile nei tanti, tanti amici che aveva, sia in cìttà che in provincia che nei luoghi dei tanti pellegrinaggi che nel corso degli anni aveva organizzato tra i quali Terra Santa, Lourdes, Fatima. La sua granitica fede, i suoi acuti insegnamenti dottrinari, la sa grande devozione alla Madonna erano di notevole guida spirituale e d’esempio carismatico per tutti noi che lo abbiamo seguito anche in Terra Santa e nei luoghi di devozione Mariani – dice l’avvocato Claudio Bassi –. Viene da ricordare la speciale dedizione con aiuti concreti che aveva nei confronti dei più deboli, in particolar modo delle case caritatevoli e di aiuto per i bambini orfani di Terra Santa. Lascia un vuoto incolmabile in tutti noi, consci che quanto trasmessoci, in questi lunghi anni, resterà una ricchezza spirituale e un valido stile di vita".