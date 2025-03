Addio al parrucchiere Zeo Baldi, maestro dei capelli: “Per tutti un punto di riferimento”

Reggio Emilia, 25 marzo 2025 – Vestito di bianco da capo a piedi, il colore-non colore preferito, indossato con un’eleganza semplice, Zeo Baldi per chi ha avuto il piacere di conoscerlo è stato l’immagine dell’amicizia e della positività. Il grande parrucchiere, maestro di tanti acconciatori oggi affermati, formati e cresciuti sotto la sua ala, se n’è andato oggi pomeriggio intorno alle 16, all’età di 85 anni. Persone a lui vicine parlano di una condizione di salute aggravatasi negli ultimi mesi. Con lui se ne va un esempio, un grande maestro per chi fa questo mestiere.

Conosciutissimo dalle signore di Reggio che frequentavano lo storico salone di via Vescovado, profondo ammiratore del fascino femminile, Zeo ha lavorato tutta una vita per esaltare la bellezza e la grazia delle donne. Lo diceva spesso e lo dimostrava, osservando per lunghi minuti le ‘teste’ delle signore che entravano in salone, prima di accingersi al taglio e piega.

“Lo ricordiamo tutti con immenso affetto – commenta Andrea Guerrieri, presidente di Cna Reggio benessere e salute, in rappresentanza dei colleghi del centro –. Aveva gestito la scuola di giovani parrucchieri e aveva al contempo elevato questa professione a livelli nazionali».

Baldi aveva un talento particolare, oltre all’hair-styling, come ricorda Guerrieri, titolare di Griffe Hair, e cioè sapeva infondere fiducia e autostima ai colleghi di nuova generazione, affermando lo stile e il gusto reggiano nell’arte di acconciare i capelli.

«Era una persona molto positiva, che trasmetteva coraggio con la sua sola presenza – prosegue Guerrieri –. Ci diceva che dovevamo puntare in alto, andare avanti, e che saremmo arrivati dove volevamo, un giorno. Dava molta sicurezza. Insieme a mio papà Silvano sono stati gli unici reggiani a vincere il campionato italiano di acconciatura».

Zeo aveva creato la catena di negozi Mitù, che oggi conta centinaia di sedi in Italia, diventando uno dei primi a fare franchising di saloni da parrcchiere nel Paese, ed è stato per molti anni l’acconciatore di riferimento di Miss Italia a Salsomaggiore. Tanti i messaggi di cordoglio di suoi allievi e colleghi.

«Un Grande Maestro e amico, Zeo Baldi ci ha lasciato! L’umiltà la straordinaria sensibilità, l’umanità, la saggezza di un grande uomo che ha saputo valorizzare il Made in Italy nel mondo per la sua creatività e carisma. Ha formato migliaia di allievi e creato centinaia di grandi professionisti. Abbiamo girato il mondo insieme, i suoi preziosi insegnamenti rimarranno indelebili! Nei suoi show ribadiva sempre che: tutto ciò che viene portato con disinvoltura ed eleganza, fa moda… », ha scritto ieri Cristiano Gatti sui social.