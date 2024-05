Addio Piero, anima del volley: "Portammo qui il busto di Lenin. Rese Cavriago famosa nel mondo"

"Piero era generoso, attivo e dinamico. Ovunque andasse si trovava bene. Era amato da tutti. La sua vita si può prendere a modello per quella semplicità accompagnata da grande onestà e correttezza. Mancherà molto a tutti. A noi, certo, ma anche alle tante generazioni che hanno avuto modo di conoscerlo". È con queste parole che Rofoldo Curti ricorda il suo caro amico e compagno di avventure Pietro Cadoppi, per tutti Piero, scomparso l’altroieri all’età di 90 anni. Insieme, nell’aprile 1970, erano andati a prendere all’ambasciata russa a Roma il busto di Lenin, quel busto che ha definito poi il paese stesso, divenendo il simbolo di Cavriago e rendendolo famoso nel mondo. Piero è stato tutto questo, oltre che l’anima della pallavolo con il Volley Tricolore e un ‘padre’ per quanti l’hanno stimato e amato.

Con Curti, l’ultima volta si erano incontrati al bar un paio di settimane fa. ‘Come stai, Piero?’, ‘Ho i miei acciacchi, ma tiro avanti’. E, oggi, piange e ricorda l’amico, con ancora ben impressa nella memoria quella notte di 54 anni fa, quando si misero in viaggio verso la capitale, dove arrivarono all’alba: "Piero era venuto con me a prendere il busto – racconta –, aveva il furgone delle Latterie Riunite, ditta per cui lavorava. Siamo andati là con l’obiettivo di ritirare il busto donato dalla Moldavia ma quando l’abbiamo visto ci siamo resi conto che era molto dozzinale, mancava di personalità. Nel frattempo però lo sguardo ci era caduto su un altro busto di Lenin, che era in bronzo estava nel giardino dell’ambasciata. Quello sì che era bello. Così abbiamo chiesto il permesso di portarcelo via". Permesso accordato. "Al punto che gli addetti dell’ambasciata ci aiutarono a caricarlo – ricorda Curti, con un sorriso –. Quel busto è poi diventato l’identità stessa di Cavriago, paese di ribelli, paese aperto al mondo". Piero lo conosceva da sempre: "Da una vita, anche come attivista del Pci".

Oltre a quel gesto che ha fatto la storia di Cavriago, "Piero è stato l’istituzione della pallavolo", le parole di Ivan Burani, per 30 anni vicepresidente del Volley Tricolore. Non può non commuoversi ricordando quello che definisce "il mio secondo padre": "Essendo sposato senza figli, Piero era un po’ il papà di tutti, anche dei giocatori che sono passati da Reggio e che gli erano molto affezionati. Con lui siamo partiti con avventure in serie C fino alla promozione in serie A, tra alti e bassi. Seguiva tutti i giocatori come fossero suoi figli. Abbiamo vissuto insieme le grandi vittorie e le grandi sconfitte, sempre con il sorriso. Era una persona stupenda, sempre disponibile, in paese chiunque lo conosceva. E iIn qualunque palazzetto d’Italia si andasse, subito i giocatori, che aveva incontrato in passato, chiedevano: ’Dov’è Piero?’ Era veramente un personaggio".

Piero dava una mano anche alla autocarrozzeria dei Fratelli Cerioli a Cavriago e, fino a qualche anno fa, andava ancora a seguire il volley in trasferta con il pullman. "Era in forma – aggiunge Burani –, fino a un mese fa era sempre sul pezzo, siamo anche andati a vedere l’ultima partita di campionato".

"Era la presenza più longeva di Volley Tricolore e prima della Pallavolo Cavriaghese – la nota del Volley Tricolore –. Con la società ha collaborato per tantissimi anni e ha avuto la fortuna di vivere i momenti più magici, prima con i gialloneri diventati poi giallorossi, come le storiche promozioni dalla Serie B, la vittoria della coppa Italia di Serie B, la vittoria della Coppa Italia e del campionato di Serie A2, indossando quindi importanti medaglie. Tutti si ricorderanno sempre di lui come la persona con un cappellino in testa, la tuta della società e un grande sorriso stampato sulle labbra, perché nonostante l’età era sempre al palazzetto dello sport a supportare grandi atleti e lo sport che amava".

"È con profondo dolore che arriva la notizia della scomparsa del nostro Piero Cadoppi – le parole di Loris Migliari, direttore generale di Volley Tricolore –. La società ha perso una persona unica per spirito, generosità e gusto della vita e che sapeva infondere ottimismo e allegria in ogni suo gesto e in ogni sua parola. Sicuramente la pallavolo reggiana ha perso un vero pilastro e ognuno di noi dirigenti ha perso un punto di riferimento irripetibile. Ciao carissimo Piero".

Lascia la moglie Anna, la sorella Genoveffa, i nipoti, i parenti tutti. I funerali di Pietro Cadoppi saranno celebrati oggi alle 16.45 partendo dall’obitorio del Santa Maria Nuova per il cimitero di Coviolo, in attesa della cremazione.