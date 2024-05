Addio ’Raggio’, anima della Rubierese: "Grazie per quello che ci hai dato"

Addio a Giorgio Beneventi, storico dirigente e anima dell’Unione Sportiva (Us) Rubierese. Aveva 75 anni. Beneventi, noto come ‘Raggio’, è stato a lungo attivo nel mondo del calcio locale dedicando anni di passione e impegno alla promozione dello sport e alla crescita dei giovani talenti. "La sua dedizione e il suo amore per la squadra sono stati un esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui – dicono gli amici dell’Us Rubierese –. Oltre al suo ruolo di dirigente, Raggio è stato un amico fidato e un punto di riferimento per molti. La sua generosità, la sua gentilezza e il suo spirito positivo hanno lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori. La sua presenza vivrà per sempre nei ricordi e nell’anima della Us Rubierese". Il presidente Giulio Bertolini ha ricordato Beneventi con un toccante messaggio: "Scrivo a nome di migliaia di ragazzi che hai amorevolmente accompagnato in questi decenni sui campi di calcio. Scrivo per ringraziarti per tutto quello che ci hai dato, per ringraziarti dell’esempio di integrità morale che ci hai fornito, della passione che hai donato alla tua amata Rubierese. Tu sei sempre stato una grande figura di riferimento: non si poteva parlare di Rubierese senza parlare del mitico Raggio. Durante la malattia il tuo pensiero spesso tornava alle sorti biancorosse e la notizia di un nostro successo ti strappava un sorriso e leniva, seppur per breve tempo, la sofferenza che attanagliava sempre più il tuo spirito e corpo". Tante le attestazioni di vicinanza arrivate ai famigliari del 75enne. Anche il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso cordoglio: "Un pezzo di storia che se ne va. Generosità, affetto: quanti ragazzi sono cresciuti bene, correndo dietro un pallone, grazie a lui". Beneventi lascia il fratello Livio, la nipote Giulia e gli altri parenti.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 14.45 partendo dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera per l’oratorio Don Bosco di Rubiera dove si formerà il corteo per la locale chiesa parrocchiale, qui alle 15 sarà celebrata la messa. Al termine della funzione funebre si proseguirà per il camposanto di Rubiera. Oggi, alle 18 in chiesa a Rubiera, sarà recitato il rosario in suffragio del defunto. La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene.

Matteo Barca