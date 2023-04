Addio Samuel, barista col sorriso

E’ lutto nella comunità di Villarotta, a Luzzara, per la scomparsa di Samuel Yeainshet Welde, vinto a 70 anni da una malattia. Era lo storico barista del paese, da decenni titolare del locale pubblico situato in centro storico, in piazza Battisti, dove abitava. Lascia la moglie Rishan, la figlia Winta e altri parenti. Etiope di origine, da molto tempo Samuel viveva a Villarotta. Era conosciuto per il modo sempre gentile di rapportarsi con gli altri, sempre sorridente, operando con grande professionalità dietro il bancone. Era diventato un punto di riferimento in paese. I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono oggi pomeriggio alle 14,30 partendo dall’abitazione per la vicina chiesa e il locale cimitero. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate al comitato di Luzzara della Croce rossa.