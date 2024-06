Addio Saturno, grande sarto e commerciante

Si è spento nel sonno, durante il "pisolino" dopo pranzo, nella sua abitazione nel cuore del centro storico di Guastalla. A 97 anni di età è deceduto Saturnino Rigon, per tutti Saturno, come il nome che era stato dato al suo negozio di abbigliamento in via Gonzaga, dove abitava, in un elegante storico palazzo. Saturno non era solo un commerciante, ma soprattutto un abilissimo sarto, che aveva vestito almeno tre-quattro generazioni di guastallesi e non solo, anche con abiti da cerimonia. Nel primo pomeriggio di martedì è stato uno dei figli ad accorgersi dell’emergenza, con il genitore che non si svegliava. Inutili i soccorsi. Originario del Veneto, da giovanissimo si era spostato nel Reggiano per cercare lavoro, dopo la guerra. A Guastalla era stato alcuni mesi portinaio al Seminario diocesano. Poi aveva avviato un’attività di sarto, in un piccolo locale in centro. Era il 1949. Nel 1964 l’avvio dell’attività del negozio, tuttora aperto, gestito dai figli. Saturno Rigon, rimasto vedovo nel 2019, lascia i figli Piergiorgio e Silvio con Beatrice, i nipoti Daniele, Ilaria con Simone, Emanuele, la pronipote Giulietta, i fratelli e altri parenti. Saturnino era anche appassionato di presepi: per anni ne ha realizzato uno molto artistico, nella sua abitazione. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono stamattina, partendo alle 9.45 dall’ospedale di Guastalla per il duomo e per il cimitero locale. Eventuali offerte per opere di bene.

Antonio Lecci