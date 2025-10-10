Addio stoviglie monouso, le scuole passano a quelle lavabili

Sono stati distribuiti 550 kit di stoviglie lavabili nelle scuole scandianesi. Il Comune di Scandiano continua il proprio impegno per ridurre il consumo di materiali monouso negli uffici pubblici e nei servizi educativi. L’amministrazione, anche per l’anno scolastico 2024/2025, ha aderito al bando promosso da Atersir per la riduzione dei rifiuti, risultando nuovamente vincitrice con il progetto ‘No Waste School’ volto a promuovere pratiche sostenibili nelle scuole del territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di diminuire drasticamente la produzione di rifiuti nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle mense scolastiche, completando la dotazione di stoviglie riutilizzabili e sostituendo gli asciugamani di carta con asciugatori elettrici a basso consumo energetico.

In questi giorni è in corso la distribuzione del materiale e l’installazione dei nuovi dispositivi: 550 kit di stoviglie (ciascuno composto da piatto piano, fondo e per frutta, set di posate e bicchiere) e 110 caraffe per l’acqua. Sono realizzati in materiale leggero, resistente e facilmente lavabile nelle lavastoviglie già presenti nei refettori.

Inoltre si stanno collocando 25 asciugatori elettrici nei bagni di studenti, insegnanti ed educatori per ridurre sempre l’uso di carta e di salviettine usa e getta. Il Comune, con ‘No Waste School’, rinnova quindi la propria strategia per un sistema educativo più sostenibile e responsabile, trasformando le scuole in luoghi di apprendimento attivo anche sui temi ambientali.

Un passo ulteriore nel percorso di transizione ecologica intrapreso dall’amministrazione che continua a investire su comportamenti virtuosi e duraturi a beneficio dell’intera comunità. L’assessore alla scuola Roberta Farioli ha spiegato che la "sostenibilità parte dai gesti quotidiani. Ridurre la produzione di rifiuti nelle scuole significa insegnare ai più piccoli il valore concreto del rispetto per l’ambiente e della responsabilità condivisa. Con questo progetto investiamo su un futuro più consapevole, unendo l’attenzione ecologica alla buona gestione delle risorse pubbliche".

