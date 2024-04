"Addio ’Tarzan’, montanaro buono e generoso"

È deceduto all’età di 74 anni per grave malattia Giovanni Giovannini (Tarzan), ne danno il doloroso annuncio la moglie Carla (maestra), i figli Daniele e Francesco, le nuore Ylenia e Alessandra, i cari nipoti Gabriele e Aurora, parenti e tanti amici. Questa sera alle 20 verrà recitato il santo rosario di suffragio per il defunto nella chiesa parrocchiale Nismozza (Ventasso). Giovanni Giovannini, originario di Vallisnera e residente con la moglie a Nismozza, era conosciuto in tutta la montagna come ‘Tarzan’, era un uomo forte, disponibile, allegro e cordiale con tutti. Amava la transumanza, praticata da bambino accompagnando il gregge a piedi con i genitori da Vallisnera a Mantova o in Maremma, sia all’andata in autunno che al ritorno a primavera, viaggi che duravano anche una settimana con pernottamento sotto i ponti. Un mestiere appreso da bambino e mai dimenticato come non ha mai dimenticato Vallisnera, paese d’origine dove in tempi ormai lontani ogni famiglia aveva il proprio gregge e praticava la transumanza. Tarzan è stato un vero montanaro che ha saputo fare tutti i mestieri in sintonia con la montagna: dal pastore transumante al mulattiere portando legna per i boschi dell’Appennino e aiutando il prossimo in ogni occasione. Carattere allegro, amava la compagnia e il ballo, non rinunciava mai alle feste paesane dove si danzava.

"Aveva imparato da mulattieri abruzzesi una nuova tecnica di come caricare i muli, - ricorda la moglie Carla, addolorata – l’ha insegnata a tutti. Lo invitavano alle feste con i muli, a Canossa, a Castelnovo Monti, a Nasseda e lui non diceva mai di no a nessuno. Era generoso: una volta ha trovato uno della Garfagnana che si era perso, l’ha ospitato e gli ha dato da mangiare. Adesso che da pensionato poteva godersi i nipoti, si è ammalato e dopo tre mesi di sofferenza se n’è andato". I funerali avranno luogo domani (lunedì pomeriggio) alle 14.30 partendo dalla casa funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo Monti per la chiesa di Nismozza, dove alle 15 verrà officiata la santa messa al cui termine il feretro proseguirà per il cimitero locale per la tumulazione. La camera ardente del caro Giovanni è allestita presso la casa funeraria Mammi, orario visite tutti i giorni dalle 08 alle 18.30. Anticipati ringraziamenti dei familiari a quanti parteciperanno.

Settimo Baisi