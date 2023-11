Addobbi natalizi al centro del riuso

A novembre e dicembre si rinnova l’esposizione al centro del riuso a Boretto, con alberi di Natale, addobbi, giochi e altro ancora. Si tratta di oggetti usati che hanno l’occasione di avere una "nuova vita", evitando di diventare dei rifiuti dal costo sociale elevato. Il centro del riuso di Boretto, gestito da volontari, si trova in via IV Novembre, aperto ogni giovedì e sabato dalle 9 alle 11,30, ingresso libero. Per maggiori informazioni: auserboretto@gmail.com. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Boretto, Auser e Sabar.