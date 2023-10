Addosso cocaina e hashish: arrestato un 22enne

Un giovane di 22 anni di Rubiera, Loey Amdouni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’altra sera i militari dell’Arma hanno notato un’auto parcheggiata in modo anomalo in un via di Rubiera. All’interno si trovava l’automobilista, il 23enne finito nei guai. Il ragazzo ha riferito che stava aspettando un amico, arrivato poi sul posto. L’atteggiamento ansioso e nervoso del giovane ha insospettito i carabinieri che, durante la perquisizione, hanno trovato oltre 12 grammi di hashish, circa 8 grammi di cocaina e un bilancino di precisione nascosto all’interno del portaoggetti della sua auto. In una tasca del portafoglio è stata rinvenuta una mazzetta di soldi per un importo di 430 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri due bilancini di precisione.

Ieri mattina è comparso davanti al giudice Sarah Iusto per la direttissima: il giovane ha risposto alle domande sostenendo che la droga era per uso personale. Il pubblico ministero ha chiesto la misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiano. L’avvocato difensore Pasquale Muto si è opposto sostenendo che non vi fossero esigenze cautelari e ha domandato il dissequestro del cellulare e del denaro, dicendo che i contanti non erano riconducibili alla droga trovata al 22enne. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha dissequestrato i 430 euro disponendo la restituzione. Poi è stato chiesto un termine a difesa e la prosecuzione del processo è stata fissata in novembre.