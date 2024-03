Adeguamento della rete fognaria. Lavori in partenza

Previsto dalla prossima settimana, meteo permettendo, l’avvio dei lavori di adeguamento della rete fognaria tra via Marchi e via Costa a Novellara. L’intervento, realizzato da Iren Acqua Reggio, prevede un costo di 770mila euro, con due nuovi collettori fognari e un impianto di sollevamento per acque reflue. Si prevedono lavori per l’impianto di via Marchi dalla Provinciale nord a via Gramsci tra marzo e aprile, per poi lavorare tra via Marchi e via Cantoni tra giugno e agosto, proseguendo tra via Cantoni a corso Garibaldi tra settembre 2024 e la primavera dell’anno prossimo. Il cantiere viene diviso in tre parti per limitare i disagi ai cittadini e alla viabilità.