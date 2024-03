Adelmo Cervi con i Modena City

Dopo il successo oltre le aspettative di sabato, giornata di riapertura del circolo, pieno dalle 10 di mattina fino alla chiusura, stasera al Catomes tòt è in programma la proiezione del film ‘I miei sette padri’, con la presenza di Adelmo Cervi e della regista Liviana Davì, e relativa discussione (inizio, 20.30).

Nel contesto, sarà presentato l’omonimo libro e interverranno i Modena City Ramblers che arricchiranno la serata con un breve intervento musicale. ‘I Re del Cinema’ è il titolo della rassegna cinematografica che dà visibilità alle opere realizzate a Reggio dal 1900 a oggi e in cui si inserisce il docufilm che racconta i fratelli Cervi attraverso lo sguardo dell’erede, Adelmo Cervi. Figlio di Aldo Cervi e Verina Castagnetti, Adelmo aveva appena quattro mesi quando il suo papà fu fucilato dai fascisti. Adelmo è un uomo inquieto, un antifascista militante che da anni svolge attività politica contro le ingiustizie. I sette fratelli Cervi sono un mito della Resistenza e Adelmo ha avuto a che fare con quel mito per tutta la vita. Ma chi erano, davvero, i Cervi? È questa la domanda che guida la ricerca di Adelmo, un viaggio a ritroso per trovare suo padre Aldo, per spogliarlo del mito e scoprire l’uomo che combatteva la dittatura, ma che aveva anche una vita segnata dal lavoro, dagli affetti, dalle speranze.

Prenotazione obbligatoria via Whatsapp al 3454020702 oppure email scrivendo a info@catomestot.it.