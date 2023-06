Adesione ai ’Comuni amici delle api’

L’amministrazione di Vezzano ha aderito ai ‘Comuni amici delle api’, iniziativa di alto valore etico, ambientale ed economico finalizzata alla realizzazione di un percorso per informare e sensibilizzare sulla necessità di proteggere e sostenere le api e l’apicoltura come fattori fondamentali per preservare la biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare.

"E’ nostro compito informare i giovani sul ruolo importantissimo che le api hanno nel mantenimento della biodiversità, sensibilizzandoli alla loro tutela – dice l’assessore Mauro Lugarini (foto) –. Nei prossimi mesi andremo a definire una serie di azioni la maggior parte delle quali rivolte ai ragazzi che, nel corso della festa dello sport delle scuole medie e l’ultimo giorno alle elementari, hanno ricevuto un sacchettino con le sementi di fiori particolarmente ‘amati’ dalle api al fine - conclude l’assessore comunale - di incentivare la ricostituzione di un ambiente accogliente per loro".

Nuove iniziative saranno organizzate il prossimo anno scolastico del Comune con il coinvolgimento degli apicoltori.

mat.b.