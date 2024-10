"Adesso basta, serve un protocollo ad hoc. Ai lavoratori braccialetti con geolocalizzazione"

"Non è possibile che un operatore sanitario, con un figlio piccolo, abbia rischiato la vita durante il turno di notte. E non è accettabile che si abbia il terrore di tornare al lavoro. Quel trauma resterà probabilmente per tutta la vita. Ecco, noi dobbiamo evitare che accada questo". Dunque, che fare? Prova a rispondere punto dopo punto, con un piano preciso, Gennaro Ferrara, segretario generale Cisl Fp Emilia Centrale. "Sono mesi che denunciamo questa situazione, è un crescendo, ogni giorno in ambito sanitario volano aggressioni e denunce, come se non ci fosse un domani. Abbiamo avuto, come sindacato, un paio di approcci con l’Ausl: l’Azienda ha messo in campo alcune azioni, che però, purtroppo, non sono esaustive. Abbiamo chiesto a gran voce un tavolo con le istituzioni, tra l’altro il sindaco è un medico e conosce bene la problematica. Questo è un problema sociale, di cui deve occuparsi la politica. Un operatore al pronto soccorso cerca di fare il meglio e riceve sputi e insulti e, se invece va male, si trova le mani attorno al collo". Intanto, "abbiamo proposto di mettere dei braccialetti elettronici salvavita, sia nei punti ciechi dell’ospedale sia addosso al personale sanitario, in modo da poter dare l’allarme ed essere geolicalizzati in tempo reale al momento del bisogno. È una spesa, ma se facciamo un ragionamento pensando ai giorni di lavoro persi per infortunio o ferite da aggressioni, ne vale la pena". E ancora, il sindacato torna a chiedere il posto di polizia h24: "Deve esserci un presidio stabile al pronto soccorso, per forza, è assolutamente necessario – dichiara Ferrara –, e questo presidio fisso può, per estensione, essere utile a tutto l’ospedale, può essere ’a protezione’ di tutti i reparti perché, se succede qualcosa in uno degli altri piani, la polizia è già lì nell’area dell’Emergenza e può arrivare in un attimo. Per contrastare i tre tipi di violenza citati nei giorni scorsi (la prima, di chi è drogato, ubriaco o instabile, la seconda quella dei cafoni, la terza quella di chi è esasperato dopo ore di attesa) bisogna pensare a un nuovo protocollo, è fondamentale. Almeno dobbiamo provarci, a cambiare. Così come c’è quello per la violenza di genere, deve esserci il protocollo che si attiva in questi casi di emergenza per il personale sanitario". E ancora, "servono assistenza psicologica e assistenza legale, senza bisogno che l’operatore aggredito lo richieda: chi subisce una cosa del genere deve poi essere accompagnato dall’Azienda lungo tutto il percorso". Altro punto, "pensiamo a dotare il pronto soccorso della figura di un assistente di sala, che dia delle informazioni a chi è in attesa, prevenendo l’esplosione di rabbia o l’esasperazione, prevenendo, in altre parole, lo scoppio di violenza". È importante poi che l’Azienda si costituisca "sempre parte civile ai processi che riguardano aggressioni al personale – dice Ferrara - e, con i risarcimenti, si va ad accrescere il fondo sicurezza e salute per i nostri operatori".

Un appello: "Dopo le banche chiuse per rapina – le parole di Ferrara, che è anche un infermiere – non vorrei dover leggere dei pronto soccorso chiusi per violenza. Sono convito che sia fondamentale che l’educazione parta dalle scuole, è qui che si forma il rispetto per l’altro".

c. g.