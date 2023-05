Adl Cobas: "Raggiunto accordo su facchini Pak"

Meno precari tra i 90 facchini dipendenti dell’azienda Pak, che opera nell’appalto Snatt Logistica nei magazzini di Mancasale e Castelnovo Sotto. Dopo una serie di scioperi iniziati a fine marzo, infatti, il sindacato Adl Cobas ha raggiunto un accordo per la stabilizzazione di una parte dei lavoratori, tutti inizialmente assunti con contratto a chiamata a tempo determinato e con il contratto nazionale ’Multiservizi’. Una condizione, spiega il sindacato, "che poneva un grosso problema di ricattabilità sul posto di lavoro e un’alta insicurezza sul salario garantito mensilmente". Con l’intesa raggiunta 40 lavoratori sono passati a tempo indeterminato (non a chiamata), altri 30 sono passati a tempo determinato non a chiamata con scadenza al 31 dicembre 2023 e gli ultimi 20 lavoratori assunti a marzo mantengono il contratto a chiamata a tempo determinato fino a fine anno, ma ottenendo l’indennità di disponibilità in caso non vengano chiamati in turno. "Questi passaggi – continuano i Cobas – garantiscono il riconoscimento della malattia al 100%". Adl Cobas, che incontrerà nuovamente a settembre l’azienda, è determinata a continuare "un percorso che elimini la precarietà e aumenti le paghe, applicando il contratto nazionale logistica".