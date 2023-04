Adolescenti piromani Danno fuoco al portone Rogo in via Zambonini "La zona non è più sicura"

È stato letteralmente un weekend di fuoco lo scorso nel Reggiano, con le ’baby gang’ tristemente protagoniste. Dopo che nella notte tra venerdì e sabato una bomba carta a Casalgrande aveva sventrato la porta di via Europa 25, alle 3 di domenica mattina le fiamme hanno colpito il numero 1 di via Zambonini a Pieve. A Montecchio nel frattempo veniva più volte incendiato lo stabile ex ’Gam & Gam’, come descritto a fianco.

A Pieve un gruppo di minorenni ha dato fuoco nel cuore della notte a un bidone della carta, davanti alla porta e proprio sotto ai citofoni di via Zambonini 1. "Per l’odore se n’è accorta nel sonno la mia vicina del piano di sopra - ha detto Anna Percudani -. Ha subito avvertito i vigili del fuoco e me, io e mio marito siamo corsi giù insieme a lei e al suo moroso. C’era anche un ragazzino che diceva di trovarsi qui per caso, casualmente conosceva anche due estintori in zona, siamo corsi a prenderli e abbiamo spento l’incendio".

I danni al condominio di Acer sono stati inevitabili: i campanelli e i loro circuiti erano carbonizzati e sono stati rimossi, come il bidone pressoché polverizzato. Su facciata e vetrata è rimasto un grosso alone nero, quest’ultima è crepata e l’area è adesso delimitata dal nastro biancorosso, con la porta sempre aperta visto che il citofono non c’è più.

"Sono ragazzi che girano qui attorno, hanno fatto danni avanti e indietro - ha detto Anna Percudani -. Mio marito l’aveva detto: ’Prima o poi questi daranno fuoco a qualcosa’. Non possiamo fare nomi, ma sappiamo tutti che sono stati loro. Hanno 16-17 anni e abitano in zona, anche durante il giorno entrano e fanno scritte nelle scale, gli ultimi piani del mio palazzo ne sono pieni". Salendo, si notano su porte e pareti volgarità e insulti a pennarello nero, oltre a ’firme’ della gang. "Dopo sabato notte non se ne sono andati, uno domenica mi ha addirittura chiesto un accendino: ’Dovreste averlo voi’, gli ho risposto. In questo palazzo vivono più di 40 famiglie e già varie volte li abbiamo cacciati, trovandoceli anche in ascensore o sotto casa con la musica ad alto volume, ma non possiamo farci molto".

Una coppia di residenti in zona passando ha notato l’ingresso incendiato: "Mamma mia! - hanno esclamato - Ormai non si può più girare tranquilli in questo quartiere". Il problema è nato nell’ultimo anno, dicono tutti, ma tutti hanno qualche danno da raccontare: bivacchi e sporcizia, gomme da masticare attaccate alle cassette delle lettere, fumo e spaccio. La Polizia locale si è attivata, li sta ascoltando e ieri un agente perlustrava il quartiere, mentre alcuni volontari stanno preparando un’iniziativa per rieducare i ragazzi.

Tommaso Vezzani