"Adoro il design. Sono un creativo in campo e fuori"

Lo staff tecnico biancorosso, e ovviamente anche i tifosi, contano molto sulla sua grande aggressività difensiva e, cosa che non guasta, la precisione al tiro dalla lunga distanza. Tomas Woldetensae, classe 1998, arriva in biancorosso con la giusta determinazione. "Sono tra gli ultimi arrivati in un gruppo già in buona parte formato che ha prodotto grandi successi per il club negli anni passati – così avvia la sua presentazione – voglio aiutare la squadra a continuare questa tendenza".

Cosa desidera da lei Dimitris Priftis?

"Per ora soprattutto di essere pronto fisicamente al meglio possibile e il prima possibile, perché siamo da subito impegnati nella preparazione e con le prime amichevoli e tra meno di un mese ci sarà il Q-Round di Bcl. Quindi mi ha chiesto soprattutto di essere sempre concentrato e sul pezzo, fin dal primo allenamento".

Nel portarla a Reggio quanto ha contato la possibilità, per lei, di giocare per la prima volta in Fiba Champions League?

"Nel percorso individuale di ogni giocatore c’è il desiderio di progredire e competere anche a livello europeo. Ho fatto una piccola esperienza in tal senso a Varese, dunque è stato sicuramente un argomento in più per scegliere la Una Hotels".

È stato preso per giocare soprattutto da ala piccola, ma probabilmente potrà esserci bisogno di lei anche in altri ruoli. È pronto?

"Nel basket di oggi occorre duttilità, ed essere preparati a fare di tutto sia in attacco che in difesa, saprò farmi trovare pront con orgoglio e voglia".

Chi conosceva già del gruppo biancorosso? "Vitali e Severini con cui ho condiviso esperienze in nazionale e poi coach Di Paolo (secondo assistente di Priftis, ndr) che ho avuto a Chieti, in A2".

Passioni extrabasket?

"Ho hobbies artistici, prevalentemente. In tutti i campi. Ho studiato interior-design, ma la mia vena artistica si esprime anche nel campo della moda. A Varese ho fatto anche una mini sfilata con abiti che ho disegnato e cucito. Ma soprattutto mi piace sentirmi libero di esprimere la mia creatività. Inoltre apprezzo la vicinanza di amici e familiari, essendo di Bologna posso vederli e sentirli spesso, cosa non banale per un professionista che è sempre in viaggio. Per questo mi piace molto una realtà come Reggio dove, tra l’altro, si respira basket a ogni angolo".

C’è un giocatore che l’ha fatta innamorare della pallacanestro?

"La passione l’ho presa giocando sui tanti playground di Bologna. Crescendo, e cercando negli anni di migliorare sempre di più, fonte di ispirazione è stato Kobe Bryant, per la sua mentalità, l’atteggiamento sul campo e l’etica del lavoro".

Gabriele Gallo