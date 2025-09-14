Armati di pennelli, rulli e secchi di colore hanno ridipinto le pareti della loro scuola, lasciando infine le impronte colorate delle loro mani come firma sui muri dei corridoi.

Lo hanno fatto gli scolari della elementare De Amicis di Cavriago, che è stata oggetto di un progetto estivo di rigenerazione grazie al volontariato di cittadini, genitori e all’amministrazione comunale. Una trentina adulti insieme ai bambini hanno ridipinto i corridoi e le scale dell’edificio in tre intensi sabati, mentre altri esperti hanno completato il lavoro installando appendiabiti e battiscopa. L’iniziativa è stata promossa dal Ge.Co. (Genitori in Comitato), un’associazione recentemente ricostituitasi a Cavriago con l’obiettivo di rafforzare il legame tra famiglie e comunità educativa.

L’ex responsabile degli operai comunali, Lauro Zampolini, ha sottolineato l’importanza di questo tipo di impegno collettivo per preservare la scuola come bene comune, rafforzando il senso di appartenenza e il benessere della comunità. L’assessore alla Partecipazione, Luca Brami (che non si è tirato indietro quando è stata ora di impugnare le pennellesse), ha evidenziato come queste attività non si limitino a produrre risultati concreti, ma generino anche un forte senso di cura per lo spazio pubblico e promuovano la cooperazione come alternativa a una società sempre più individualista.

I genitori del Ge.Co. hanno espresso la loro soddisfazione per la riuscita del progetto, che inizialmente era stato percepito come una scommessa, ma che ha riscosso un grande entusiasmo.

L’obiettivo è riconnettere famiglie e scuola, recuperando lo spirito di appartenenza che si era indebolito, e sperano che questo esperimento possa essere replicato in futuro per continuare a costruire il bene comune.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i volontari, definendo l’iniziativa un’insolita e toccante storia di comunità. Il successo del progetto non si misura solo in litri di vernice, ma nella ritrovata forza di una comunità che ha riscoperto il piacere di prendersi cura di ciò che appartiene a tutti. E per i bambini esprimere la propria creatività è sempre un viaggio un in una fantasia che non ha mai confini, e mai ne avrà.

